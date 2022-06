In dem ländlich geprägten Ortsteil von Leipzig, Liebertwolkwitz, werden seit Januar Netzwerke geknüpft. Seitdem hat die Sächsische Agentur für regionale Lebensmittel - kurz AgiL - ihre Arbeit aufgenommen. Der offizielle Startschuss wurde coronabedingt verschoben. Am Dienstag ist die Agentur von Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Bündnis 90/Die Grünen) offiziell eröffnet worden. Er gab den Auftrag mit: Künftig den Absatz sächsischer Agrarerzeugnisse im sächsischen Handel und in der Direktvermarktung zu stärken.

Vor allem Landwirte und Verarbeitungsbetriebe sollen durch AgiL unterstützt und beraten werden. Konkret wolle man mit diesen Akteuren gemeinsam erarbeiten, was es brauche, damit sie effektiver in die Wertschöpfungskette in Sachsen eingreifen können, sagte Agenturleiterin Heike Delling MDR SACHSEN. "Das Zusammenführen, das Vernetzen und Ermöglichen ist unsere Arbeit." Delling sagt aber auch: Die Agentur wolle am Einkaufskorb ansetzen, denn: "Wenn der Verbraucher und die Verbraucherin nicht regional kaufen wollen, dann können wir da auch nicht sehr viel machen. Wenn der Regionalladen ignoriert wird und jeder seinen Einkaufskorb im Internet bestellt, egal, wo es herkommt, können wir nicht so sehr viel den Produzenten helfen." Vor allem Landwirte und Verarbeitungsbetriebe werden von AgiL beraten und unterstützt. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Kontakte zu Händlern in Sachsen knüpfen

Es geht also auch um Marketing und darum, dass Kundschaft im Laden erkennt, ob die Zwiebel aus Sachsen oder aus Bayern kommt. Sächsische Biozwiebeln hätten zum Beispiel das Landgut Nemt in Wurzen im Angebot. Im Moment werden die jedoch größtenteils nach Norddeutschland verkauft, weil ein Händlerkontakt in Sachsen fehlt. Eindeutig ein Fall für die neue Sächsische Agentur für Regionale Lebensmittel.



Auch gehe es darum, dass die Endverbraucher im Land besser sehen, was in Sachsen alles produziert werde, dass sie es leichter kaufen und genießen können, so Dellin weiter.

Durch eine stärkere Wertschöpfung vor Ort, sollen Landwirtschaft, Handwerk und Mittelstand profitieren. Bildrechte: imago/Steinach

Indem die regionale Wertschöpfung gestärkt werde, werden auch die ländlichen Räume gestärkt, sagte Landwirtschaftsminister Günther. "Landwirtschaft, Handwerk und Mittelstand profitieren von mehr Wertschöpfung vor Ort und damit die Menschen in den Regionen", ist sich der Minister beim Start von AgiL sicher.

Christoph Döbelt vom Landgut Nemt hat die AgiL schon in Anspruch genommen. Die Produkte, die aus der Milch seiner Kühe hergestellt werden, sollen im ganzen Land zu haben sein. Bildrechte: MDR/ Raja Kraus

Auch könnten Bioprodukte in den Blick genommen werden und damit einen Beitrag zum marktgerechten Wachstum des Ökolandbaus geleistet werden. "Kurze Wege vom Acker auf den Teller und mehr Bio: Das ist praktischer Klima- und Umweltschutz und verbessert die wirtschaftlichen Perspektiven entlang der gesamten Wertschöpfungskette", erklärte Günther.

