Häusliche Gewalt Frauenhäuser in Sachsen müssen Frauen und Kinder abweisen

Personalprobleme und zunehmende häusliche Gewalt: Immer mehr betroffene Frauen und Kinder werden in Sachsen von Schutzeinrichtungen abgelehnt. Besonders schwierig ist die Situation in Leipzig, wie die Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking (KIS) mitteilte. 242 Personen, bei denen es im ersten Halbjahr 2023 einen Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt gab, hätten von der KIS keine Beratung erhalten. Ähnliches berichtete eine Mitarbeiterin eines Leipziger Frauenhauses. "Es ist unser täglich Brot, dass wir Frauen ablehnen müssen", erklärte sie. Von Januar bis Oktober habe die Zentrale Sofortaufnahme der Frauenhäuser in Leipzig 151 Frauen und 161 Kinder ablehnen müssen.