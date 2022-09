Auszeichnung Sächsischer Verdienstorden für Kunstmäzen Arend Oetker

Für seine Förderung der Kunst und Kultur im Freistaat erhält Dr. Arend Oetker am Montag den Sächsischen Verdienstorden. Ministerpräsident Michael Kretschmer überreicht dem 83-jährigen Kunst-Mäzen am Nachmittag den Orden in der Leipziger Galerie für Zeitgenössische Kunst (GfZK). Oetker setzt sich seit mehr als drei Jahrzehnten für Kunst und Kultur in Leipzig ein. Der Urenkel von Unternehmer August Oetker gehört zu den Gründern der GfZK und ist heute deren Stiftungsrats-Vorsitzender.