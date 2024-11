Die "Traumkugelkiste" ist laut Produzierenden ein modernes Animationsprojekt, bei dem 2D-Animationen in dreidimensionale Bilder umgesetzt werden. Im Zentrum stehen zwei Kinder, Kito und Maja, die bei ihrer Großmutter Dora wohnen. Während der Gute-Nacht-Geschichte tauchen sie in kleine Dioramen ein, die sie direkt in die erzählten Abenteuer führen.