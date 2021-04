In der Richard-Lehmann-Straße wird seit Dienstag die Schlachthofbrücke zwischen Panometer und MDR saniert. Nach Angaben der Stadt Leipzig dauern die Arbeiten auf der B2 voraussichtlich knapp ein Jahr. Während dieser Zeit ist der Abschnitt der Richard-Lehmann-Straße zwischen Zwickauer und Altenburger Straße für den Auto-, Bus- und Lkw-Verkehr voll gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können die Brücke aber weiter nutzen.

Eine Umleitung für alle anderen Verkehrsteilnehmer ist eingerichtet. Sie führt in südlicher Richtung über die Zwickauer Straße, Arno-Nitzsche-Straße und Arthur-Hoffmann-Straße weiter auf die Richard-Lehmann-Straße. Im Zuge der Arbeiten werden auch die Bahngleise unter der Brücke zeitweise gesperrt. Die dafür erforderlichen Pausen seien bereits in den Fahrplan der Deutschen Bahn eingetaktet worden, hieß es. Streckensperrungen sind dem Bauphasenplan zufolge in der Regel nachts geplant.