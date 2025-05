Sie sind erst acht Jahre alt, doch auf dem Schachbrett spielen sie schon fast wie die Großen: Leonard, Mats, Ben-Pepe, Benjamin, Knud und Jaro von der Grundschule Kulkwitz haben am Wochenende in Willingen (Nordhessen) die deutsche Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft in der Altersklasse U8 gewonnen. Und das laut dem Veranstalter Deutsche Schachjugend e.V. mit beeindruckender Bilanz: Neun Partien, acht Siege, ein Remis.