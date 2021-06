Extremwetter Unwetterschäden in Leipziger Schulen und Kitas

Hauptinhalt

Blitz, Donner und jede Menge Regen: Am vergangenen Wochenende hieß es in einigen Teilen der Stadt Leipzig "Land unter". Teilweise prasselten bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter auf die Stadt nieder. Besonders betroffen waren die Stadtteile Grünau und Plagwitz. Auch Schulen und Kitas waren von dem Extremwetter betroffen. Zehn Einrichtungen wurden in Mitleidenschaft gezogen, zwei mussten sogar vorübergehend geschlossen werden.