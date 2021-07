"Bisher haben Sie in der Region das Glück, dass sich noch kein Wolfsrudel angesiedelt hat", beginnt Matthias Rau, der Leiter der Fachstelle Wolf, seinen Vortrag vor rund einem Dutzend Hobby-Züchtern, die sich zum Herdenschutzseminar in Frohburg eingefunden haben. Rissgutachter Konstantin Schanze hat zur Einstimmung zahlreiche Grafiken mitgebracht. Allein im Jahr 2020 zählte die Fachstelle Wolf beim Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie fast 180 gemeldete Schadensfälle in ganz Sachsen.

Im nordsächsischen Raum, erklärt Schanze, werden die Wölfe nicht mehr weggehen. Gerade in der Dübener Heide würden sie alles finden, was sie für ein glückliches Wolfsleben brauchen: Rückzugsräume und Rotwild. Da seien die Bedingungen südlich von Leipzig und im mittelsächsische Raum nicht ganz so gut. Hier sei zu erwarten, dass vor allem in den Herbstmonaten einzelne Wölfe durchziehen und Schäden bei Nutztieren anrichten. Das seien meist Jungtiere, die aus ihrem Rudel vertrieben werden und sich ein neues Revier oder eine Partnerin suchen.