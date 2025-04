Der Schauspieler Friedhelm Eberle, der in diesem Jahr 90 Jahre alt wird, kehrt jetzt noch einmal an den Ort in Leipzig zurück, an dem er 50 Jahre lang fest engagiert war. Hier durfte er alles spielen, was für einen Schauspieler – wie es so schön heißt – gut und teuer ist. Er hat viele Rollen in seinem Leben gespielt und nun sein Leben aufgeschrieben. Daraus ist ein Buch geworden, das er im Leipziger Schauspielhaus erstmals der Öffentlichkeit vorstellt.

Er sei voller Vorfreude, die genauso wächst, wie das Lampenfieber, gesteht er mir bei sich zu Hause in Leipzig – und klärt erst einmal auf, wie das mit dem Buch eigentlich zustande gekommen ist: "Zunächst, ganz ursprünglich, sollte es ein Schrieb werden für meine Freunde, meine Familie." Er habe nie daran geglaubt, dass daraus ein Buch für die Öffentlichkeit werde.

Als West-Schauspieler nach Plauen, Erfurt und Leipzig

Mit Interesse und großer Freude habe ich die Erinnerungen von Friedhelm Eberle gelesen, als launige Lebensgeschichte eines Schauspielers, den auch ich in vielen Rollen erlebt habe – nicht nur als Kritiker. Weit vorher schon sah ich Eberle, in den Siebzigern, als ich – in den damals noch existierenden Leipziger Kammerspielen – als Kind das erste Mal in einem Theater für Erwachsene war. Das ließ mich nicht mehr los, ebenso wie dieser Mann da oben auf der Bühne.

Er war, was ich nicht wusste, und wovon er sehr lebendig schreibt, im Ruhrgebiet in Oberhausen aufgewachsen. Und er verliebte sich ins Theater – so sehr, dass er sich sogar von Basel aus, wohin er seinem Schauspiellehrer gefolgt war, in den Osten engagieren ließ. Zunächst kam er nach Plauen, dann nach Erfurt. Von dort ging er Anfang der 1960er-Jahre nicht wie viele seiner Kollegen nach Berlin, sondern nach Leipzig: ins Theaterkombinat von Karl Kaiser.

Als Hamlet und Faust auf westdeutsche Bühnen

Karl Kaiser war ein Alleinherrscher mit Theaterblut in den Adern und Sitz im Zentralkomitee der SED. Davon profitierten auch Friedhelm Eberle – der übrigens niemals Parteimitglied war – und seine sage und schreibe 80 Kolleginnen und Kollegen im Leipziger Ensemble, wie er sich erinnert: "Wir waren zwei, drei, – manchmal, nicht jedes Jahr – vier Mal im Jahr im Westen gastieren, immer so für eine Woche, zehn Tage." 1965 habe das angefangen.

"Und es war für mich etwas Besonderes, dass ich bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen den Hamlet und den Faust spielen konnte. In Recklinghausen! Im Festspielhaus!" Dort habe er bereits als 16-Jähriger die großen deutschen Schauspieler erlebt. Und nun durfte er selbst dort stehen, in der alten Heimat, die er, so kurz nach dem Mauerbau, wieder besuchen konnte.

Ich weiß nicht, ob ein Theater im Westen mich so mit Rollen verwöhnt hätte, wie ich in Leipzig verwöhnt worden bin. Ich durfte ja alles hier spielen – vom Hamlet angefangen, Othello bis zu König Lear. Friedhelm Eberle, Schauspieler

Eberles Buch erzählt auch DDR-Geschichte

Beim Thema Gastspiele in Westdeutschland weitet sich der Horizont des Buches weit hinaus über das, was man von der Autobiographie eines Schauspielers erwartet. Es wird zum deutsch-deutschen Geschichtsbuch. Geschrieben, und das macht es lesenswert, aus der Lebensperspektive eines Mannes, der sich nicht wichtig nimmt, sondern uns mit seiner ganz persönlichen Sicht auf die Dinge vertraut macht. Offen und ehrlich.

Zum Beispiel auch bei der Frage, wieso er nicht die Chance genutzt hat, im Westen zu bleiben. "Das bin ich oft gefragt worden", erzählt er. "Erstens hatte ich Familie, das war der erste Grund." Und zweitens wisse er nicht, ob ein Theater im Westen ihn so mit Rollen verwöhnt hätte, wie er in Leipzig verwöhnt worden sei. "Ich durfte ja alles hier spielen – vom Hamlet angefangen, über Othello bis zu König Lear. Auch die ganzen modernen Stücke, die dann kamen, die Perestroika-Stücke. [...] Ich glaube nicht, dass ich im Westen die Chance gehabt hätte."

Karriere nach der Wende in Film und Fernsehen

Friedhelm Eberle nutze seine Chance dann auch nach der Wende. Bis 2007 war er in Leipzig fest engagiert. Er entdeckte das Musiktheater für sich, tourte mit Kurt Masur und dem Gewandhausorchester durch die Welt. Er war in Film und Fernsehen zu sehen, verfasste eigene Programme und Stücke und war auch im Rundfunk aktiv. Nun hat er das Buch seines Lebens geschrieben.

Ich könnte mir heute nicht vorstellen, einen anderen Weg gegangen sein zu wollen. Friedhelm Eberle, Schauspieler

