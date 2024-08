Die Straftat des Mannes am Flughafen Leipzig kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahre oder einer hohen Geldstrafe belegt werden. Die Bundespolizei warnt davor, solche falschen Behauptungen in Form von vermeintlichen Späßen zu tätigen. Gerade in einem Umfeld, in welchem Hochsicherheitsstandards unbedingt eingehalten werden müssen, könne dies weitreichende Folgen haben.