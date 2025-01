Der Flughafen Leipzig/Halle plant Investitionen in Höhe von 300 Millionen Euro, um neue Rollwege, Stellflächen und Gebäude zu errichten. Ziel ist nach Angaben der Betreiber, den Betrieb effizienter zu gestalten: Künftig sollen die DHL-Frachtmaschinen zentral am Drehkreuz parken, was die Be- und Entladung erleichtern würde. Aktuell seien die Flugzeuge über das gesamte Gelände verteilt, was logistische Herausforderungen mit sich bringe.