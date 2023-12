Drei Verletzte auf A9 bei Leipzig: Fünf Fahrzeuge stoßen zusammen

Auf der A9 zwischen Großkugel und Leipzig-West sind nach ersten Erkenntnissen mehrere Menschen bei einem schweren Unfall verletzt worden. Wie die Polizei Leipzig auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, fuhr ein Lkw auf das Stauende in einer Baustelle in Richtung München auf. Der 47-jährige Fahrer habe den aufgestauten Verkehr zu spät bemerkt. Weitere Fahrzeuge seien in der Folge zusammengestoßen. Insgesamt seien drei Lkw und zwei Pkw an dem Unfall beteiligt gewesen.