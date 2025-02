Das juristische Ringen um den Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle geht weiter. Das Oberverwaltungsgericht in Bautzen teilte mit, dass alle zehn Parteien ihre Klagen aufrechterhalten und sie ausreichend begründet hätten. In dieser Woche lief eine Frist zur förmlichen Begründung ab. Alle Klagen gegen den sogenannten Planfeststellungsbeschluss der Landesdirektion Sachsen seien begründet worden und würden weiterverfolgt, teilte ein Sprecher des sächsischen Oberverwaltungsgerichts in Bautzen mit.