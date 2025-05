Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Tierschutz Tiger-Halterin in Schkeuditz unter Druck: Peta will Tiere beschlagnahmen lassen

17. Mai 2025, 11:00 Uhr

Carmen Zander lebt mit ihren Tigern in einem Gewerbegebiet in Schkeuditz. Nach vielen Jahren als Tiger-Dompteurin ist sie dort mit den Tieren sesshaft geworden. Doch aus Sicht der Tierschutzorganisation Peta gibt es da viele Mängel. Sie will die Tiger beschlagnahmen lassen und in eine tierartgerechtere Haltung überführen.