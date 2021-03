Bei einer Massenschlägerei im Lindenauer Hafen am Montagabend sind fünf Menschen verletzt worden. Dabei sei es jedoch bei leichten Blessuren geblieben, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge waren an der Prügelei im Leipziger Westen rund 20 Menschen in zumeist jugendlichem Alter beteiligt, die zwei Gruppen angehörten. Zwei Männer seien in Tatortnähe gestellt worden, hieß es. Unbekannte nutzten die Gelegenheit und stahlen mehrere Fahrräder, die gerade unbeaufsichtigt waren, sowie Bargeld im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahl und Bedrohung.