Michael Wendler, der mit bürgerlichem Namen Micahel Norberg heißt und in Florida lebt, hatte in der Corona-Zeit immer wieder Beiträge mit Falschbehauptungen, extremen Inhalten, kruden KZ-Vergleichen sowie Verschwörungstheorien geteilt. Kollegen distanzierten sich daraufhin, private TV-Sender und Werbepartner beendeten die Zusammenarbeit, Social-Media-Plattformen sperrten zeitweise seine Konten. Vorher hatte der selbsternannte Schlager-König durch seinen Umgang mit Geld-Schulden Gläubiger entsetzt. In Deutschland waren mehrere Gerichtsverfahren gegen ihn anhängig. Vor zwei Jahren wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen, weil er nicht zur Gerichtsverhandlung kam, in der ihm Beihilfe zum Vereiteln der Zwangsvollstreckung vorgeworfen wurde.