Den Tagfaltern in Leipzig geht es nicht gut, weil ihre Lebensräume in den vergangenen Jahren immer mehr verschwunden sind. So werde der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling kaum noch in Leipzig gesichtet, sagte die BUND-Projektkoordinatorin von "VielFalterGarten", Anna Bochmann. Sein Lebensraum ist beispielsweise der feuchte Auwald. Je trockener der wird, umso schwieriger werden auch die Lebensbedingungen für den Wiesenknopf-Ameisenbläuling.

Der "VielFalterGarten" habe sich vor allem als Kommunikations- und Bildungsprojekt verstanden. So sind die Initiatoren in Kleingärten und Schulen gegangen, um für Insekten die Werbetrommel zu rühren. Bei den Veranstaltungen ging es vor allem darum, Mut zum unaufgeräumten Garten mit heimischen Pflanzen zu machen. Tagfalter mögen ungefüllte Blüten und Obstbäume, mit exotischen Pflanzen könnten sie nichts anfangen, so Bochmann. Im Herbst und Winter brauchen ihre Eier und Raupen den Schutz von Dickicht. In Gärten mit raspelkurzem Rasen und Kies finden sie kein zu Hause.

Das Interesse an dem Projekt sei groß gewesen, so Anna Bochmann. Mehr als 600 Menschen haben sich an den Zählungen beteiligt. Rund 7.000 Schmetterlinge sind so in den vergangenen vier Jahren gesichtet worden, an 300 verschiedenen Orten in Leipzig.

Das Projekt selbst wird nicht fortgeführt, aber man habe es geschafft, die Tagfalter und ihre Bedürfnisse mehr ins Bewusstsein zu rücken. Im Ergebnis ist beispielsweise an der International School eine Schulgarten AG entstanden. In Kleingartenvereinen werden Gemeinschaftsflächen naturnah bewirtschaftet und einige Workshop-Teilnehmer sind nun selbst Fachberater geworden und geben ihr Wissen rund um den Schmetterling weiter. Darüberhinaus gibt es umfangreiche Internetseiten und eine App des BUND mit deren Hilfe man selbstständig Falter beobachten oder ihnen Gutes tun kann.