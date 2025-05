So hielt er es auch mit der "Lady Macbeth von Mzensk". Diese stellte Nelsons bereits im Tanglewood-Center in Massachusetts, USA mit seinem Boston Symphony Orchestra vor. Seit 2014 ist er dort Chefdirigent und spielte die Oper auf CD ein: neben sämtlichen Sinfonien, Solo-Konzerten und Bühnenmusiken Schostakowitschs.

In Leipzig nun stieg der Gewandhauskapellmeister nicht nur erstmals in den Graben der Oper, sondern auch in eine Produktion ein, die bereits im Mai 2024 ihre Premiere feierte und nun in der Wiederaufnahme an der Oper aufgeführt wurde.