In Sachsen gibt es für den Unterrichtsbeginn einen vorgegebenen Zeit-Korridor. Dieser liegt nach Angaben des Kultusministeriums zwischen 7 und 9 Uhr. Wann in diesem Zeitraum die erste Stunde beginnt, ist den Schulen selbst überlassen. Die Schule am Palmengarten schreibt dazu, das alleinige, nicht ferngesteuerte Aufwachen liege für 13- bis 18-Jährige zwischen 8:15 Uhr und 9:15 Uhr. Geht die Schule aber schon 8 Uhr los, ist diese natürliche Aufwachzeit nicht einzuhalten.

In der Schule am Palmengarten beginnt der Unterricht für Kinder ab der 7. Klasse seit dem 6. September 2021 erst um 8:45 Uhr. Bildrechte: MDR/Lars Tunçay

Die Bilanz des sächsischen Gymnasiums bestätigt positive Erfahrungen aus anderen Modellprojekten: So wurde zum Beispiel an einem Gymnasium in Aachen der Daltonplan eingeführt, bei dem die Schüler und Schülerinnen eigenverantwortlich entscheiden können, ob sie schon zur ersten oder erst zur zweiten Stunde in die Schule kommen. Bei der Evaluation des Modellprojektes durch Münchener Wissenschaftler gaben die Jugendlichen mehrheitlich an, besser zu schlafen und in der Schule konzentrierter arbeiten zu können.