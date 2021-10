Bei einem mutmaßlichen Streit im Leipziger Osten sollen am Montagabend Schüsse gefallen sein. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, wurde sie durch mehrere Notrufe in die Johannisallee gerufen. Dort sollen zwei Unbekannte zuerst auf einen Dritten eingeschlagen haben. Anschließend soll es laut übereinstimmenden Zeugenaussagen zu Schüssen gekommen sein.