Nach der Verfolgungsjagd im Leipziger Süden am Montag ist gegen den Fahrer Haftbefehl erlassen worden. Die Staatsanwaltschaft sieht den dringenden Tatverdacht der versuchten gefährlichen Körperverletzung. Der 38-Jährige hatte sich am zunächst einer Verkehrskontrolle entzogen und war davongerast. An der Auffahrt der Bundesstraße 2 Koburger Straße wurde er von Streifenwagen eingekesselt und gestoppt.