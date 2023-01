Nach einer Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und einem Autofahrer in Leipzig haben Beamte Schüsse aus ihrer Dienstwaffe abgegeben. Dabei wurde der Fahrer des verfolgten Wagens am Bein und Oberkörper verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zuvor habe der 38 Jahre alte Autofahrer die Beamten mit einer Hiebwaffe bedroht. Nähere Angaben zur Art dieser Waffe machte die Polizei nicht. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er operiert werden musste und weiterhin behandelt wird.