Zuckertütenfest Party im Zoo Leipzig für Schulanfänger

Am dem letzten Ferienwochenende in Sachsen stehen alle Erstklässler im Mittelpunkt des Leipziger Zoos. Wie die Einrichtung mitteilte, können sich am Sonnabend und Sonntag alle beim Zuckertütenfest an verschiedenen Spielstationen und einer sportlichen Judo-Safari austoben. Der Eintritt ist für die Schulanfänger ist frei und zur Begrüßung gibt es am zooeigenen Zuckertütenbaum auch noch ein Gratiseis.