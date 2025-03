Polizei ermittelt Leipziger Schule nach Drohung geschlossen

Unbekannte haben in einem Leipziger Gymnasium eine Drohung auf einer Schulbank hinterlassen. Zur Klärung der Hintergründe waren am Dienstag Beamte in der Neuen Nikolaischule in Leipzig-Stötteritz. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN sagt, sind die meisten Schüler im Home-Schooling. Es findet am Dienstag demnach kein Unterricht in Präsenz statt.



Ein Teil der Schülerinnen und Schüler werde an anderen Schulen betreut, hieß es. Am Mittwoch soll wieder regulärer Unterricht stattfinden.