Zusammen mit den Schülern wollen die Mitglieder der SDW außerdem beobachten, wie der kleine Wald wächst, erklärt Findeisen: "Es wird in Zukunft dafür auch kleine Pflegeeinsätze geben." An die Klimaveränderungen werde bei der Pflanzung auch gedacht, hieß es. Neben Eichen, Linden, Ulmen sind für die Pflanzungen auch klimaresistentere Bäume wie Hainbuchen und Esskastanien vorgesehen, so Findeisen.

Parallel zum Schulhofwald in Grünau entstehen aktuell zwei weitere an der 157. Schule in Leutzsch und an der Alfred-Kästner-Schule in Lindenthal. "Unser Ziel ist es, dieses Konzept auf weitere Schulen in Sachsen und vielleicht darüber hinaus zu erweitern, weil alle vor den Herausforderungen des Klimawandels stehen", sagt Findeisen.