Wenn ihre Söhne nicht bald einen Schulplatz bekommen, will Hernandez aus Leipzig wegziehen. Sie erzählt, dass sie bereits in Kontakt mit der Hilfsorganisation Caritas und dem Jobcenter in Braunschweig stehe. Dort sei ihr mitgeteilt worden, dass man keinen Grund sehe, warum die Kinder nicht auf eine Schule gehen könnten und nicht verstehe, weshalb das in Leipzig nicht möglich sei.

Allerdings ist es Hernandez bisher nicht gelungen, eine geeignete Wohnung in Braunschweig zu finden. Das Problem hat sie auch schon in Leipzig gehabt. Sobald die Vermieter erfahren hätten, dass sie arbeitslos sei, hätten sie sie abgewiesen, berichtet die Mutter. Deshalb lebt sie seit der Ankunft in Leipzig mit ihrer Familie in einer Gemeinschaftsunterkunft. Sie hofft, dass sich die Situation für ihre Söhne bald verbessert und sie eine Schule besuchen können. Dafür will sie alles tun, was sie kann.