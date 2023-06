Gerald Sehmischs Einsatzgebiet liegt in der Keulenbergsiedlung in Thekla an der Partenaue. Dort durchtrennt die Autobahn A14 die Partenaue. Nur auf Umwegen erreichen darum die Kinder aus der Siedlung ihre Schule im benachbarten Portitz. Dort lernen rund 250 Kinder auch aus Thekla. Seit acht Jahren begleitet Gerald Sehmisch die Grundschüler die anderthalb Kilometer vorbei an der Portizer Mühle sicher zur Schule. Und reduziert damit die Autofahrten von besorgten Eltern.