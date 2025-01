An Sonnabendvormittagen geht es meist eng in den Baumärkten zu. Hobbyhandwerker decken sich für ihre Wochenendaktivitäten ein. Das ist im sogenannten Materialbuffet am Lindenauer Hafen in Leipzig nicht anders. Was es dort gibt, hat allerdings schon ein erstes Leben hinter sich. Das Materialbuffet ist ein Secondhand-Baumarkt.