Ehrung Nicht nur Sicherheit: Leipziger Security-Firma geehrt

16. Mai 2024, 17:58 Uhr

Der Sächsische Unternehmerpreis in der Sonderkategorie "Fokus X: Integration und Inklusion" ist in diesem Jahr nach Leipzig gegangen. Gewonnen hat ihn die "Black Knight GmbH", ein Sicherheitsdienst mit rund 260 Mitarbeitern - von denen 80 Prozent einen Migrationshintergrund haben. Das Thema liegt den Leipzigern am Herzen, zuletzt gründeten sie auch noch eine Akademie.