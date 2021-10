Der vom Hotel Westin engagierten Sicherheitsfirma droht der Entzug der Gewerbeerlaubnis. Die Stadt Leipzig prüft die gewerbliche Zulassung des Unternehmens, wie ein Sprecher der Kommune dem MDR mitteilte. Es sei eine "umfangreiche Einzelprüfung erforderlich". Die dauere aktuell noch an, erklärte die Verwaltung. Das Hotel hatte den Sicherheitsdienst im Zusammenhang der Demo rund um den Antisemitismusvorwurf durch den Sänger Gil Ofarim engagiert. Das Sicherheitsunternehmen hat offenbar Verbindungen zur rechten Szene.

Von der Stadt hieß es außerdem, dass das Gewerbeamt die Firma "Pro GSL GmbH" zuletzt im Jahr 2020 überprüfte und danach die beantragte sogenannte Bewachungserlaubnis erteilte. Wie vorgesehen, sei dabei auch das Landesamt für Verfassungsschutz angefragt worden. Weiter wollte sich die Stadt mit Verweis auf datenschutzrechtliche Gründe nicht äußern. Damit bleibt auch unklar, seit wann die Einzelfallprüfung andauert und ob sie sich gegen die beiden Geschäftsführer Oliver R. und Tobias B. oder nur gegen einen der beiden richtet. Der Verfassungsschutz teilte dem MDR auf Nachfrage lediglich mit, dass er auch unabhängig von einer Prüfung relevante Erkenntnisse über sensible Wachschutz-Personen den Kommunen weitergebe.

Für das Bewachungsgewerbe gelten besondere Auflagen. Firmeninhaber und Angestellte von Sicherheitsfirmen müssen eine sogenannte Zuverlässigkeitsprüfung bestehen. Diese Prüfung nimmt die Gewerbeaufsicht bei der Zulassung vor – laut Gewerbeordnung – in regelmäßigen Abständen, mindestens aber alle fünf Jahre.

Personen im Bewachungsgewerbe dürfen beispielsweise in den vergangenen zehn Jahren nicht Mitglied von verbotenen Vereinen, Organisationen oder Parteien gewesen sein. Auch Haftstrafen beziehungsweise wiederholte Straftaten können zur Ablehnung führen. Eine Abfrage beim Verfassungsschutz ist ebenfalls vorgesehen.

Tobias B. (3.v.l.), am 20. April 2015 am Rand einer Legida-Demo zusammen mit einschlägig bekannten Neonazis. Bildrechte: Pixelarchiv

Dabei ging es um den sogenannten "Sturm auf Connewitz" im Jahr 2016, bei dem mehrere hundert Neonazis Personen und Geschäfte in dem linksalternativen Stadtteil angriffen. Fraglich bleibt aber, ob es nach dem Urteil einen entsprechenden Hinweis des Landesamtes für Verfassungsschutz (LfV) an die Stadt Leipzig gab. Das LfV wollte sich dazu nicht äußern. Der zweite Geschäftsführer der Firma trat unter anderem als Ordner bei Legida und Händler von Neonazi-Mode in Erscheinung. Er war wegen seiner Verbindung zum NSU-Unterstützerumfeld auch im Fokus des entsprechenden Bundestagsuntersuchungsausschusses.