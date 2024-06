Geht es nach Hilla aus dem Zoo Leipzig, spielen Deutschland und Schottland zum Auftakt der Fußball-Europameisterschaft am Freitag unentschieden. Die fünf Jahre alte kalifornische Seelöwin brachte am Donnerstag als Orakel die Schotten in Führung. Wenig später erzielte sie den Ausgleich für die deutsche Mannschaft.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Zoo Leipzig