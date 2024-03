Das SEK ist am Montagmorgen zu einem Einsatz in Leipzig-Grünau ausgerückt. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN sagte, hatte sich ein Mann in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Zingster Straße verschanzt. Vorausgegangen sei am Morgen ein Streit des Mannes mit seiner Lebensgefährtin, die die Polizei auch alarmierte. Da der Mann sich und andere Personen bedrohte, rückte ein schwerbewaffnetes Spezialkommando an.

Bildrechte: Erik-Holm Langhof