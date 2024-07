In Leipzig ist am frühen Nachmittag ein Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei im Einsatz gewesen. Wie eine Sprecherin MDR SACHSEN sagte, sollte in einem Wohnhaus im Stadtteil Wahren ein Haftbefehl gegen einen Mann vollstreckt werden. Der Mann habe aber bei Eintreffen der Beamten mit Selbstverletzung gedroht.