Die Polizei hat einen mutmaßlichen Sexualstraftäter in Leipzig gefasst. Der 26 Jahre alte Mann soll am Dienstag vergangener Woche eine 32-Jährige in ein leerstehendes Zimmer in einem Bürokomplex in der Rohrteichstraße gedrängt haben. Wie die Polizei mitteilte, griff er sie unter erheblicher Gewalt sexuell an. Er verletzte die Frau und beraubte sie.