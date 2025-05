Bildrechte: Universität Leipzig/Swen Reichhold

Sexuelle Gewalt gegen Kinder Als Kind von Mutter missbraucht: Leipziger klärt Mitstudierende auf

25. Mai 2025, 13:30 Uhr

Manchmal ist die Vergangenheit so schmerzhaft, dass man sie nicht nur mit anderen teilen möchte, sondern auch aufklären will. Rausgehen und sich zeigen, das macht Lehramststudent Noah Dejanović. Er setzt sich für Kinderschutz ein, weil er selbst Opfer von sexueller Gewalt und Missbrauch wurde - in der eigenen Familie. Die Hürden, vor denen betroffene Kinder stehen, kennt Dejanović aus leidvoller Erfahrung. Weil er darüber aufklärt, ist er zum Student des Jahres gewählt worden.