Landgericht Prozessauftakt gegen Leipziger Drogendealer "Shiny Flakes"

Vor dem Leipziger Landgericht beginnt am Montag ein Prozess wegen Drogenhandels gegen einen Leipziger mit unrühmlicher Vergangenheit. Der Angeklagte war 2015 als sogenannter Kinderzimmer-Dealer verurteilt worden war. Nun soll er erneut mit vier Mitangeklagten einen Drogenhandel gegründet haben.

Laut Staatsanwaltschaft hat der heute 28-Jährige bereits aus der Haft heraus mit zwei weiteren Hauptbeschuldigten und zwei Mitangeklagten, denen Beihilfe vorgeworfen wird, einen neuen Drogen-Onlinehandel aufgezogen. Unter dem Namen Candy Love lief dieser von April 2019 bis Januar 2021. Laut Anklage sollen in dem Zeitraum rund 20 Kilo Drogen wie Kokain, Haschisch und Ecstasy-Tabletten in rund 400 Postsendungen in und außerhalb von Deutschland verschickt worden sein.