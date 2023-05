Landgericht Leipzig Urteil im Prozess gegen "Kinderzimmerdealer" Shiny Flakes erwartet

Seit der Netflix-Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)" ist die Geschichte des Leipziger Drogendealers "Shiny Flakes" wohl vielen bekannt. Fast eine Tonne Drogen soll Maximilian S. 2015 im Darknet direkt aus seinem Kinderzimmer verkauft haben. Er wurde für die Straftat verurteilt. Wenig später soll er wieder in den Drogenhandel eingestiegen sein und steht deshalb vor Gericht.