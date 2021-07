Im strömenden Regen demonstrierten am Freitagmorgen Beschäftigte aus dem Einzelhandel und aus Versandhandelsunternehmen für bessere Löhne.

Im strömenden Regen demonstrierten am Freitagmorgen Beschäftigte aus dem Einzelhandel und aus Versandhandelsunternehmen für bessere Löhne.

Im strömenden Regen demonstrierten am Freitagmorgen Beschäftigte aus dem Einzelhandel und aus Versandhandelsunternehmen für bessere Löhne. Bildrechte: Barbara Brähler

Rund 600 Beschäftigte der Einzel- und Versandhandels Mitteldeutschlands haben sich am Freitag bei einem Warnstreik beteiligt. Sie verliehen damit ihren Forderungen für die laufende Tarifverhandlung für insgesamt 280.000 Beschäftigten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Nachdruck. Seit Juni verhandelt die Gewerkschaft Verdi mit den arbeitgebern, nac Gewerkschaftsangaben bislang ohne spürbare Fortschritte. Am 28. Juli beginnt die dritte Verhandlungsrunde.