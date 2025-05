Kati Brenner, Leiterin das Organisationskomitees des Turnfestes in Leipzig, verdeutlichte die Größenordnung des Events : "Wir haben ungefähr 400 Einzelveranstaltungen an 50 Veranstaltungsorten." Diese seien in der Fläche verteilt und sehr unterschiedlich aufgebaut, erklärte Brenner. "Von einer kleinen Dreifeld-Turnhalle, wo wir einen Wettkampf durchführen, bis zu einem großen Stadion, wo 45.000 Zuschauer und 3.000 Aktive an den Start gehen, hat das natürlich auch auf die Sicherheit enorme Auswirkungen."

Eine weitere Herausforderung seien die Teilnehmenden am Turnfest, die in Schulen schlafen, sagte Brenner. "Weil die Hotelkapazitäten in keiner Stadt in Deutschland ausreichen, um so viele Teilnehmende über so viele Tage unterzubringen."