In der Silvesternacht ist es in Leipzig im linksalternativ geprägten Stadtteil Connewitz zu Angriffen auf die Polizei gekommen. Unbekannte warfen Gegenstände auf eine Polizeiwache, teilte ein Polizeisprecher am Neujahrsmorgen mit. Menschen seien dabei nicht verletzt worden. Zur Höhe des Schadens wurden keine Angaben gemacht.