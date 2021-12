Verkehr Straßensperrung soll Ausschreitungen zu Silvester in Leipzig verhindern

In Leipzig soll es in der Silvesternacht Verkehrssperren geben. Die Einschränkungen am Connewitzer Kreuz betreffen sowohl Autofahrer als auch den öffentlichen Nahverkehr. Im Leipziger Szeneviertel kommt es immer wieder zu Ausschreitungen - wie etwa in der Silvesternacht 2019.