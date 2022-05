Die Aktivisten sind Teil der Gruppe "Letzte Generation" , die sich gegen die Aufrechterhaltung der "fossilen Infrastruktur" in Deutschland einsetzt. Mit der Aktion wollten sie nach eigenen Angaben darauf aufmerksam machen, dass nur noch wenig Zeit sei, um die Klimakatastrophe aufzuhalten. Neue Öl-Bohrungen in der Nordsee, die derzeit vom Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geprüft würden, dürfe es nicht geben.

Weitere Straßenblockaden gab es am Montag nach Angaben der Aktivisten auch in Heidelberg. In Stuttgart habe die Polizei einen Blockadeversuch verhindert. In Zukunft sollen es der Gruppe zufolge ähnliche Aktionen jeden Montag in ganz Deutschland geben.