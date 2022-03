Die Brüder Niekamp beziehen ihre Bohnen aus dem Nachbarbundesland Sachsen-Anhalt - von einem Demeter-Hof in Halle an der Saale. "Wir bekommen die Bohnen von einem Bauern, der sonst an die Firma Taifun liefert und der letztes Jahr eine Spezialbohne gezüchtet hat, die speziell für die Tofu-Produktion geeignet ist", so der 34-jährige Niekamp.

Die Pandemie und der Blick in die Zukunft

Obwohl alle drei Firmengründungen unmittelbar vor oder während der Corona-Pandemie stattfanden, war dies kein Hindernis für den Erfolg der Produkte. "Es läuft auf jeden Fall sehr gut. Die Nachfrage nimmt weiter zu und wenn wir den Tempeh in die Läden bringen, dann ist es eigentlich selten so, dass er wieder rausgenommen wird", erzählt Hase. Sein Ziel, alle drei Mitarbeitenden seiner Firma zu finanzieren, sei fast erreicht. So beliefere seine Firma bereits einige Supermarktfilialen in Leipzig und über einen Vertriebspartner bald auch Bioläden in Thüringen, Bayern und Sachsen-Anhalt.

Tempeh aus Plagwitz. Seine Gestalt bekommen die gekochten Sojabohnen durch die Fermentation mit einem besonderen Schimmelpilz. Bildrechte: Umani Kulturgut

Mattheo Niekamp und sein Bruder wollten gar nicht so schnell durchstarten, aber durch den frühen Verkauf in den Unverpacktläden sei die Produktion doch schnell gewachsen. "Wir müssen beide zwar noch schauen wie wir unser Auskommen noch anderweitig kompensieren können, aber wir versuchen beide viel Zeit da rein zu legen und schauen wie weit wir kommen." Niekamp weiter: "Corona hat unser Geschäft sogar noch befeuert, weil in der Zeit der Tönnies-Skandal auftauchte. Da ist die Nachfrage nach pflanzlichen Produkten gestiegen."