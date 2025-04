"Soko Leipzig" feiert am heutigen Freitag Jubiläum. Um 21:15 Uhr flimmert die 500. Folge im linearen Programm des ZDF über den Bildschirm. Eigentlich soll es für die Chefin der Sonderkommission - Kriminalhauptkommissarin Ina Zimmermann, gespielt von Melanie Marschke - in der 500. Folge erholsam zugehen: Ein Yoga-Wochenende mit Kolleginnen steht an. Doch es kommt wie in der Krimiserie üblich, auch in Jubiläumsfolge "Namasté" nicht ganz anders käme. Es geht um Leben und Tod und um Rache. Dabei sind die Dahlener Heide und die Innenstadt Spielorte des Krimis.