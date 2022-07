Das Praktische am Riff ist, dass die einzelnen Bereiche gut getrennt sind. So kommen sich Sportschwimmer, Turmspringer und Rutschenfans nicht in die Quere. Auch der Kleinkinderbereich ist abseits der übrigen Becken gelegen, so dass sich die Kids dort frei bewegen können.

Nach so viel Action brauche ich erstmal eine Pause. Die finde ich in der weitläufigen Saunalandschaft. Hinter der Tür beginnt die Erholung mit den drei unterschiedlichen Erd- und Finnsaunen, dem Dampfbad, den Infrarot- und Wärmekabinen. Zwischen den Saunagängen stehen viele Liegen zum Entspannen bereit. Ein eigenes Außenbecken ist bequem auch von innen zu betreten und bietet willkommene Abkühlung. Nebenan gibt es einen Kneipp-Bereich mit Whirlpool. Nur das richtig frostige Eiswasserbad, dass nach einem 90-Grad-Saunagang besonders belebend wirkt, fehlt leider.

Besonders in den Sommerferien kann es im Riff schon mal voll werden, denn dann ist die Tageskarte rund zwanzig Prozent günstiger. Neben dem Badebetrieb bietet das Riff verschiedene Wellnessangebote wie Massagen, Peeling und Packungen. Aber auch Schwimmenlernen ist im Riff möglich. Am 20.8. ist ein großes Sommer-Special für Familien geplant. Ein DJ-Team legt auf und die Kids können sich auf viele Wasserspiele freuen.

Ein Tag im Riff ist ein Tag Urlaub. Die Stunden vergehen dort wie im Flug. Besonders an ruhigen Tagen lässt sich dort hervorragend erholen. Die Bademöglichkeiten sind ebenso vielfältig wie die Sauna- und Wellnessangebote. Die Kids kriegen von den Wasserrutschen so schnell nicht genug und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wenn es mal voll wird, weist einen das Personal am Eingang in der Regel darauf hin, so dass man selbst entscheiden kann, ob man es wagt oder doch lieber an einem anderen Tag wiederkommt.