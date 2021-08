Boot fahren mitten in Leipzig. Ab dem Stadthafen ist das möglich. Alleine, zu Zweit oder in einer großen Gruppe. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Heute nehme ich mir einfach mal frei von Familie, Haushalt und Katzen und plane eine "einsame" Bootstour mitten in Leipzig. In der Stadt gibt es mehrere Bootsvermieter. Unter anderem kann man sich an der Rennbahn Scheibenholz oder am Stadthafen den wasserfesten Untersatz ausborgen. Ich wähle den Stadthafen für mich als Ausgangspunkt. Schön zentral in der Schreberstraße gelegen, gilt der Hafen seit 2014 als Eingangstor für das Leipziger Neuseenland. Kurz nach Öffnung der Verleihstation bin ich vor Ort. Der Andrang an paddelwilligen Stadttouristen und Freizeitkapitänen ist noch überschaubar und auch Petrus scheint mich bzw. uns zu mögen: kaum Wind, leichte Bewölkung und vor allem ist es nicht zu heiß. Ideal, um in See zu stechen.

Einweisung, Tipps und ein letzter Gruß

Ein Einer-Kajak ist bereits für 7 Euro pro Stunde zu haben. Wer den ganzen Tag auf dem Wasser unterwegs sein will, zahlt für das Ein-Personen-Boot 35 Euro. Es gibt aber auch Boote für zwei, drei, vier oder fünf Personen. Wer sich nicht selbst anstrengen will, bucht sich einfach eine Motorboot-Rundfahrt. Der Stadthafen bietet auch mehrere Kanu- und SUP-Touren an (SUP = Stand up paddle boards). Je nach Kondition und Anzahl der Mitpaddler gibt es Touren von zwei bis sieben Stunden. In weiser Voraussicht und nach Begutachtung meiner Armmuskulatur habe ich mich bereits im Vorfeld für die Kanu-Tour zum Karl-Heine-Kanal entschieden (Dauer zwei Stunden) und ein Kanu gebucht (sollte man unbedingt, vor allem am Wochenende herrscht hier extremer Boots-Betrieb). Die freundliche Servicekraft an der Verleihstation erklärt mir kurz, worauf ich zu achten habe und wo ich lang muss. Dazu drückt sie mir eine Wasserwanderkarte in die Hand. Zusammen tragen wir das Boot zum Einstieg. Dabei wird mir noch eingeschärft, dass auf dem Wasser Rechts-Fahr-Gebot herrscht. Ein paar Paddelschläge später werde ich wissen, warum. Auf der wasserfesten Karte sind alle Routen eingezeichnet, inklusive der Stellen, wo man sein Boot umsetzen muss. Sechs Kilometer ist die kürzeste Tour, 22 Kilometer die längste. Bildrechte: MDR/Barbara Brähler

Leipzig neu entdecken