Zwei Geschwister aus Halle sind am Mittwochvormittag von der Bundespolizei in Leipzig angetroffen und zu ihren Eltern zurückgebracht worden. Laut Bundespolizeiinspektion fuhren die sieben und neun Jahre alten Kinder aus Halle mit der S-Bahn, um einen Ausflug zu machen und sich den Hauptbahnhof anzusehen. "Allerdings hatten sie ihre Eltern nicht in ihren Plan eingeweiht. Die Beiden verabschiedeten sich zum Spielen nach Draußen und stiegen in Halle in die S-Bahn", erklärte Sprecher Jens Damrau.