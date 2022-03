Mehrere Tausend Menschen aus der Ukraine sind in der vergangenen Woche nach Leipzig gekommen. "Wir sehen uns konfrontiert mit der größten Fluchtbewegung, die wir in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt haben", sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Die Stadt stelle sich auf weitere Geflüchtete ein, denen in den nächsten Wochen Sicherheit und Unterkunft gewährt werden soll. "Wir erleben in Leipzig eine enorme Welle der Hilfsbereitschaft - ich danke allen von Herzen, die sich engagieren und denen das Schicksal der Menschen in der Ukraine nahegeht", sagte Jung.