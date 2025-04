Der Mitarbeiter des Fanprojektes hätte nicht überwacht werden dürfen, der Ermittlungsansatz der Behörde war rückblickend nicht tragfähig, entschied das Gericht. MDR Investigativ konnte das Urteil einsehen. Die Richter und Richterinnen finden darin klare Worte. So habe hinsichtlich des Sozialarbeiters "keine ausreichende Grundlage für einen Verdacht der Bildung bzw. einer Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung nach dem damaligen Erkenntnisstand" vorgelegen.

Für Kirchner ist die Entscheidung eine Erleichterung. In erster Linie erster Linie freue er sich über Beschluss des Landgerichts: "Ich kann jetzt endlich einen Punkt setzen. Die Sache ist wahnsinnig lange her. Die Ermittler haben damals einen Fehler gemacht. Das hat das Gericht jetzt bestätigt. Dass das Ganze acht Jahre dauert, irritiert natürlich, aber ich würde sagen,besser spät als nie."

Die Irritationen über die lange Zeitspanne hat Kirchner nicht zu Unrecht. Denn in einem weiteren Punkt kommt das Landgerichtsurteil zu dem Schluss, dass der Sozialarbeiter viel eher über die stattgefundene Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) hätte informiert werden müssen, diese sei immerhin ein schwerwiegender Eingriff in seine persönlichen Grundrechte. Das Gericht verweist in seiner Begründung auf den beruflichen Kontext, auf das Berufsgeheimnis des Mitarbeiters und das besonders sensible Arbeitsfeld, in denen sich Mitarbeitende von Fanprojekten bewegen.