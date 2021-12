Mehr Sterbefälle als Geburten, leicht steigende Anzahl der Empfängerinnen und Empfänger sozialer Mindestsicherung, gestiegene Arbeitslosigkeit: Im Jahr 2020 haben sich in Leipzig einige Aufwärtstrends des letzten Jahrzehnts nicht fortgesetzt. Das geht aus dem am Freitag veröffentlichten Sozialreport Leipzig 2021 hervor.

Demnach stagnierte im vergangenen Jahr die Einwohnerentwicklung in den ersten drei Quartalen. Insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie. Erst im letzten Quartal 2020 gab es wieder mehr Einwohner. Gegenüber dem Vorjahr lebten 3.739 Frauen und Männer mehr in Leipzig. Damit ist es mit 0,62 Prozent der geringste Einwohnerzuwachs der letzten zehn Jahre. Insgesamt lebten 2020 laut Sozialreport 605.407 Menschen in Leipzig, die durchschnittlich 42,4 Jahre alt waren.

Erstmals seit 2013 gab es den Angaben zufolge wieder mehr Sterbefälle als Geburten. Zwar wurden im vergangenen Jahr mehr Kinder geboren (6.468). Die Zahl der Sterbefälle erhöhte sich aber deutlich stärker, auf 6.554.



Grund für den Anstieg sieht der Sozialreport in der Corona-Pandemie. Von Beginn der Pandemie bis zum 4. Juli 2021 waren 540 Menschen in Leipzig an oder mit Corona verstorben. Insbesondere in der zweiten Welle ab November 2020 waren im Vergleich zu den entsprechenden Vorjahreszeiträumen mehr Menschen gestorben. Beispielsweise lagen im Dezember 2020 und Januar 2021 die Sterbefälle um 150 bis 230 höher als in den Vorjahresmonaten. In der ersten Kalenderwoche 2021 wurden mit 54 Personen die meisten Todesfälle registriert.